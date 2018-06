Wohlstand: Wollen wir wirklich ein Wunder erleben?

Vor ein paar Tagen war der Wirtschaftspublizist Wolf Lotter in Wien, um sein neuestes Buch über „Innovation“ vorzustellen. Der gebürtige Kärntner macht sich viele Gedanken darüber, warum immer weniger Menschen in unserer Gesellschaft glauben, dass sie es aus eigener Kraft zu mehr Wohlstand bringen können. Noch nie war das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten so niedrig. Und das, obwohl es zu keiner Zeit so viele gut ausgebildete Menschen gab in diesem Land.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.06.2018)