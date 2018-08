1968: Der Prager Winter kam nach Alpbach

500.000 Soldaten des Warschauer Pakts marschieren in Prag ein. Der „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“, wie ihn Alexander Dubček für die Tschechoslowakei etablieren will, wird von der Sowjetunion nicht toleriert. Die Liberalisierung und Demokratisierung des kommunistisch regierten Landes, der Prager Frühling, wird niedergeschlagen. Es ist ein weltpolitisches Ereignis mit weitreichenden Folgen. Ein Ereignis, das in diesen Tagen des August 1968 auch in einem Tiroler Bergdorf für Aufregung sorgt.