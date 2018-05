Schwarzenegger will Trump sein Herz spenden - "denn er hat keines"

Am heutigen Dienstag wird in der Wiener Hofburg der zweite "Austrian World Summit" veranstaltet. Arnold Schwarzenegger wird beim Umweltgipfel seiner Klimaschutzinitiative R20 wieder persönlich anwesend sein und dort auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres begrüßen. Ein Schwerpunktthema ist die direkte Auswirkung der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit.

Bereits am Montag gab es ein Abendessen im Kanzleramt. Dort erzählte er in einer launigen Rede über seine Herz-Operation. So soll ihn der Arzt gefragt haben, ob er bereit sei, seine Organe zu spenden, falls die Operation schief gehen könnte. "Okay, habe ich geantwortet", so Schwarzenegger. Aber er wolle entscheiden, wer die Organge bekommen soll. "Trump das Herz, denn er hat keines, und meine Eier dem Kongress." US-Präsident Donald Trump und der gebürtige Steirer tragen schon seit mehreren Monaten eine öffentliche Fehde aus.

Heute in der Hofburg wird Schwarzenegger über die konkrete Umsetzung von Klimaprojekten diskutieren. Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der wieder den Ehrenschutz übernommen hat, und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) werden unter anderem die norwegische Premierministerin Erna Solberg, EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic oder Pekings Vizebürgermeister Sui Zhenjiang in der Hofburg erwartet. Die Initiative R20 Regions of Climate Action wurde 2011 von Schwarzenegger in Kooperation mit den Vereinten Nationen gegründet. Sie will mit lokalen und regionalen Ansätzen dabei helfen, globale Ziele zum Klimaschutz und zur Förderung einer Grünen Wirtschaft zu erreichen.

(APA/red)