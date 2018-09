Mehrheit der Deutschen erwartet vorzeitiges Ende der Ära Merkel

Nach der Abwahl von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) glaubt die Mehrheit der Deutschen an ein vorzeitiges Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU). In einer am Donnerstag vom Internetportal "t-online.de" veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey gaben gut 55 Prozent der Teilnehmer an, dass Merkel noch vor der nächsten Bundestagswahl als Kanzlerin abgelöst wird.

Gut 37 Prozent glauben an einen Verbleib Merkels im Amt bis zur nächsten Bundestagswahl. Auf die Frage "Wird Kanzlerin Angela Merkel Ihrer Meinung nach bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben?" antworteten 14,2 Prozent der Teilnehmer mit "Ja, auf jeden Fall" und 23,6 Prozent mit "Eher ja". 32,3 Prozent der Befragten hingegen antworteten den Angaben zufolge mit "Eher nein" und 22,7 Prozent mit "Nein, auf keinen Fall".

Bei den Unionsanhängern denken laut "t-online.de" 62 Prozent, dass Merkel die volle Legislaturperiode regieren wird. Dagegen glauben 63,3 Prozent bei den Liberalen und 83,6 Prozent bei der AfD an ein vorzeitiges Merkel-Aus. Kaum Unterschiede gibt es zwischen Ost und West: 37,3 Prozent der Umfrageteilnehmer aus dem Osten und 38 Prozent im Westen denken, dass die Kanzlerin zu Ende regieren wird. 54,1 Prozent im Osten und 55,1 Prozent im Westen glauben dagegen an ein vorzeitiges Aus. Für die repräsentative Umfrage hatte das Meinungsforschungsinstitut Civey die Antworten von 5.099 Teilnehmern berücksichtigt.

Seehofer im Stimmungstief

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern kämpfen derweil auch die Schwesterpartei CSU und ihr Spitzenmann Horst Seehofer mit Problemen. 69 Prozent sind nach einer am Donnerstag veröffentlichten GMS-Umfrage für Sat1.Bayern unzufrieden mit der Arbeit von CSU-Chef Seehofer. Auch 56 Prozent der CSU-Wähler üben Kritik am Bundesinnenminister. 49 Prozent halten Ministerpräsident Markus Söder für einen guten Ministerpräsidenten, 46 Prozent nicht. Nur 34 Prozent der CSU-Wähler glauben, dass eine schwarz-grüne Regierung halten könnte. Bei den Grünen sind es 85 Prozent.

Eine am Mittwoch veröffentlichte Insa-Umfrage sieht die CSU bei 34 Prozent, das Meinungsforschungsinstitut GMS kommt auf einen Wert von 35 Prozent. Die Grünen würden demnach mit 16 Prozent zweitstärkste Partei vor der SPD (13), der AfD (zwölf), den Freien Wählern (zehn) und der FDP (fünf). Die Linkspartei würde den Einzug in den Landtag verfehlen. Die bisher allein regierende CSU müsste danach auf jeden Fall eine Koalition eingehen. Allerdings gaben 51 Prozent der Befragten an, dass sie sich ihrer Entscheidung am 14. Oktober noch nicht sicher seien.

