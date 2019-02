Für USA sind „Maduros Tage gezählt“

Caracas/Buenos Aires. Während auf einer der Grenzbrücken über den Rio Táchira Babynahrung und Medikamente in Rauch aufgingen, spielte 900 Kilometer weiter östlich die Musik auf. Im knallroten Hemd setzte Nicolás Maduro seine fülligen Hüften in Bewegung und legte, an der Hand seiner Ehefrau, Cilia Flores, ein paar Takte Salsa auf die Bretter der Bühne auf der Avenida Urdaneta. Was da mitten im Geschäftszentrum der Hauptstadt Caracas veranstaltet wurde, sollte wirken wie eine Siegesfeier. Tausende Rothemden waren versammelt, um, wie schon so oft zuvor im chavistischen Venezuela, die Opposition zu verhöhnen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.02.2019)