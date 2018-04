Spannungen zwischen Türkei und Griechenland steigen

Athen. Die Affäre um zwei an der griechisch-türkischen Festlandgrenze verhaftete griechische Soldaten geht in die zweite Runde. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras forderte nun die Freilassung der beiden in der Türkei festgehaltenen Militärangehörigen als Zeichen des guten Willens. Auch beim Treffen der EU-Spitzen mit Recep Tayyip Erdoğan vergangene Woche wurde dem türkischen Präsidenten nahegelegt, die Soldaten gehen zu lassen. Doch nur kurz darauf wurde ihre Untersuchungshaft verlängert. Das ließ die Wogen in den griechischen Medien hochgehen und setzt die Regierung in Athen unter großen Druck.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.04.2018)