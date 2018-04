Wie Orbán Ungarn verändert hat

Budapest. Acht Jahre lang war Ministerpräsident Viktor Orbán an der Macht, mit seiner ersten Regierungszeit 1998–2002 gar zwölf Jahre. Er hat Ungarn geprägt und verändert wie kein anderer Politiker seit der Wende. So stark, dass auch die Opposition wohl gar nicht anders könnte, als es ihm in vielen Dingen nachzumachen, sollte sie einmal an die Macht kommen. Bei der Parlamentswahl am Sonntag bedarf es dazu fast eines Wunders. Aber auch wenn es gelingt: Orbáns Geist würde noch lang über Ungarn schweben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)