Ungarn-Wahl: Eine Rekordwahlbeteiligung zeichnet sich ab

Bei den ungarischen Parlamentswahlen zeichnet sich eine Rekordwahlbeteiligung ab. Auch am Sonntagnachmittag war die Wählerlust ungebrochen. Die Wahlbeteiligung lag um 17 Uhr bei 63,21 Prozent und war damit bereits höher als die Gesamtbeteiligung bei der letzten Wahl 2014 (61,24 Prozent).

#Ungarn #HungaryElection2018 3-4 Stunden Wartezeit vor Wahllokal 26. Wahlkommission gibt Wasser aus. Keiner geht trotz Wärme „ es sind nur ein paar Stunden, die wir drangeben, um ein Kreuz zu machen, damit sich etwas ändert“@ZDFheute @ZDFwien pic.twitter.com/bfDtyqlHpv — Britta Hilpert (@BBrihil) 8. April 2018

Angesichts langer Schlangen vor den Wahllokalen könnten die Öffnungszeiten verlängert werden, teilte das Nationale Wahlbüro mit. Alle Wähler, die vor 19 Uhr eintreffen, sollen ihre Stimme noch abgeben können. Die aus den einzelnen Wahlkreisen eintreffenden Ergebnisse sollen erst veröffentlicht werden, wenn alle Wahllokale geschlossen sind. Insgesamt sind acht Millionen Bürger wahlberechtigt.

Website des Nationalen Wahlbüros stürzte ab

Die Website (valasztas.hu) des ungarischen Nationalen Wahlbüros (NVI) ist am Tag der Parlamentswahlen zusammengebrochen. Die Seite war am Sonntag zeitweise nicht zu erreichen. Einzelne Funktionen waren außer Betrieb, darunter etwa die Herbeiholung der "Mobilen Urne" per Mausklick, durch die zum Beispiel Kranke von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können.

Die oppositionelle Demokratische Koalition forderte in einer Aussendung das NVI auf, sich zu den Vorgängen zu äußern und stellte die Frage, ob hinter dem Ausfall "Fahrlässigkeit oder Absicht" stehe.

Das Nationale Wahlbüro begründete die Störung mit der "plötzlichen Überbelastung" der Webseite durch das unerwartet hohe Interesse. Inzwischen sei eine technische Lösung gefunden.

(APA)