Großbritannien: Der neue Traum vom alten Empire

London. Normalerweise sind Gipfeltreffen des Commonwealth farbenprächtige Angelegenheiten am Rande der politischen Folklore. 53 Staaten unter Führung Großbritanniens, die mit 2,4 Milliarden fast ein Drittel der Weltbevölkerung stellen, kommen alle zwei Jahre zusammen und versichern sich ihrer – theoretisch – gemeinsamen Werte und ihrer – praktisch – uneingeschränkten Wertschätzung von Queen Elizabeth als Vorsitzende des losen Staatenbundes. Diesmal aber soll es anders werden: In Zeiten des Brexit will sich Großbritannien als „Global Britain“, so Außenminister Boris Johnson, neu erfinden und schielt dabei auch heftig auf die früheren Kolonien in Amerika, Afrika und Asien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.04.2018)