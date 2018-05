Israel: Tage des Zorns – und der Freude

Jerusalem. Während in Jerusalem die neue US-Botschaft feierlich eröffnet wurde, tobte an der Grenze zum Gazastreifen die schlimmste Auseinandersetzung seit Langem. Alle paar Minuten geriet am Montag ein palästinensischer Demonstrant ins Visier israelischer Scharfschützen. Die blutigsten Unruhen des Großen Marschs der Rückkehr, mit dem die Palästinenser im Gazastreifen an das 70. Jubiläum der Nakba, des Beginns ihrer Flüchtlingskatastrophe, erinnern, forderten mehrere Dutzend Menschenleben und weit über eintausend Verletzte. Trumps unilaterale Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels gab dem Unmut der Demonstranten zusätzlichen Zündstoff und ließ sie einen Tag früher als ursprünglich geplant an die Grenze ziehen.

Bei der Feier in Jerusalem lobte US-Botschafter David Friedmann vor 800 geladenen Gästen die „moralische Klarheit“ des US-Präsidenten, Donald Trump, der entschieden hatte, dass das diplomatische Corps aus Tel Aviv umziehen sollte. Trump meldete sich in einer Videobotschaft zu Wort. Darin betonte er Israels Recht „als souveräne Nation, die Hauptstadt selbst zu bestimmen“. Zur Feier waren auch Trumps Tochter Ivanka und ihr Mann, Jared Kushner, gekommen. Israels Premier, Benjamin Netanjahu, frohlockte: „Heute eröffnet die größte Nation der Welt, unser größter Verbündeter, ihre Botschaft in Jerusalem.“

Kritik an Österreichs Botschafter

Unterdessen äußerte die diplomatische Vertretung des Staates Palästina in Österreich Kritik am österreichischen Botschafter in Israel, Martin Weiss. Die Palästinenser werfen dem Botschafter vor, sich der Haltung der EU zum Status Jerusalems zu widersetzen. Weiss hat am Sonntag gemeinsam mit Ungarn, Rumänien und Tschechien an einem Empfang des israelischen Außenamts teilgenommen. Indem er an den Feierlichkeiten teilnehme, kokettiere nun auch Weiss mit einer Botschaftsverlegung, heißt es in der Aussendung des palästinensischen Gesandten, Salah Abdel Shafi. Weiss habe in einem Interview mit der „Times of Israel“ gesagt, die Verlegung sei „ein sehr erfreulicher Tag für Israel und das israelische Volk“.

Feier in Jerusalem. Ivanka Trump, die Tochter des US-Präsidenten, bei der Eröffnung der neuen US-Botschaft. – (c) REUTERS (RONEN ZVULUN)

Der österreichische Diplomat rückte diese Darstellung gegenüber der „Presse“ zurecht. Er sei der Einladung aus Höflichkeit nachgekommen. Österreich habe seine Position nicht geändert und setze weiter auf die Zweistaatenlösung. Österreichs Botschaft werde in Tel Aviv bleiben. Martin Weiss nahm an der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem nicht teil und hatte das auch nie vor.

Israels Luftwaffe wirft Flugblätter ab

Seit Tagen befindet sich Israels Sicherheitsapparat in höchster Alarmstufe. „Die Truppen sind instruiert worden, auf mehrere radikale Entwicklungen vorbereitet zu sein“, heißt es in einer Mitteilung der Armee. Israels Luftwaffe warf am Morgen Flugblätter über dem Gazastreifen mit dem Aufruf ab, den Grenzanlagen fernzubleiben. „Die Hamas missbraucht euch, um von ihrem Versagen abzulenken. Sie bringt euch und eure Familien in Gefahr.“

Die Armee schickte mehrere Tausend Soldaten zur Unterstützung des normalen Truppenaufgebots. Mindestens bis Freitag, dem Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan, bleibt die erhöhte Alarmstufe bestehen, wobei ein Sprecher der Hamas signalisierte, die Proteste bis zum 5. Juni fortzusetzen. Israels größte Sorge ist, dass es Hamas-Kämpfern unter dem Schutz ziviler Demonstranten gelingen könnte, die Grenzanlagen zu durchbrechen, einen israelischen Soldaten in ihre Hände zu bekommen und in den Gazastreifen zu entführen. Man werde „mit allen Mitteln“ Israel verteidigen und verhindern, dass palästinensische Demonstranten die Grenzanlagen durchbrechen, sagte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman. Entsprechend lautete die Order an die Scharfschützen an der Grenze.

