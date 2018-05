Peterlik wird neuer Generalsekretär im Außenministerium

Das Außenministerium bekommt einen neuen Generalsekretär: Johannes Peterlik soll mit 1. Juni diese Funktion von Michael Linhart übernehmen, gab das Ministerium am Mittwoch in einer Aussendung bekannt. Linhart wird im Sommer seinen Posten als Botschafter in Paris antreten.

Der aus einer Diplomatenfamilie stammende Peterlik war 1995-2004 Pressesprecher von Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) als Staatssekretärin bzw. Außenministerin gewesen und hatte außerdem 2000-2004 die Stabsstelle Strategie und Planung des Außenministeriums geleitet. Von 2004 bis 2009 war er österreichischer Botschafter in Vietnam und von 2009 bis 2013 in Thailand, wo er bereits einen Teil seiner Jugend verbracht hatte. Anschließend war er im Kabinett des Familienministeriums tätig und kehrte 2015 wieder ins Außenministerium zurück. Seit 2018 war der heute 51-Jährige erneut mit der Leitung der Strategie und Planung betraut.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) streute Peterlik in der Aussendung Rosen: "Er ist eine exzellente Persönlichkeit, die über insgesamt 17 Jahre Leitungs-, Mitarbeiter- und Teamführungserfahrung in unterschiedlichen Funktionen des diplomatischen Dienstes im In- und Ausland verfügt und ist mit seiner bisherigen Berufserfahrung bestens für die Funktion des Generalsekretärs qualifiziert. Ich kenne ihn als kompetenten, äußerst loyalen, langdienenden Spitzendiplomaten und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm." Der Diplomat besitze ihr "vollstes Vertrauen".

Generalsekretäre gelten als oberste Mangager der Ministerien, sie haben ein Weisungsrecht gegenüber den Sektionschefs und sind Vorgesetzte aller dem Bundesministerium nachgeordneter Dienststellen werden. Die Generalsekretäre sind nicht dem Bundeskanzler unterstellt, sondern den jeweiligen Ministern.

(APA)