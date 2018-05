Italien: Auf dem Weg zur „Grillini“-Republik

Wien/Rom. Nach monatelangem Tauziehen, tagelangem Zögern im Präsidentenpalast und Zittern auf den Märkten deutete am Mittwoch alles darauf hin: „Die dritte Republik hat begonnen“, jubelte Luigi Di Maio, Anführer der Fünf-Sterne-Bewegung. Denn Staatspräsident Sergio Mattarella rief am Nachmittag Jusprofessor Giuseppe Conte zu sich. Dabei wollte er prüfen, ob er den 53-Jährigen gleich mit der Regierungsbildung beauftragen oder ob er ihn noch um Korrekturen bei Programm und Ministerliste bitten solle. Der Weg zur Koalition zwischen der ausländerfeindlichen Lega und den euroskeptischen „5-Stelle“ schien jedenfalls geebnet.

Den bisher weitgehend unbekannten Conte hatten Lega und Fünf-Sterne dem Präsidenten als Kompromisskandidaten vorgeschlagen, da keiner der beiden den jeweils anderen das Premiersamt überlassen wollte. Conte war einer der Gründe, warum Mattarella sich für den Regierungsauftrag Zeit gab: Nur wenige Stunden war der „Professore“ im Rampenlicht gestanden, und schon hatte er ein Glaubwürdigkeitsproblem. Conte hatte sich mit seinem großzügig aufgebauschten CV weltweit zur Lachnummer gemacht.

Conte, eine „Marionette“?

Der Staatschef wünscht sich für die fragile, drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone aber eine solide Regierungsführung: In den wichtigen EU-Hauptstädten und in Brüssel machte man zuletzt kein Geheimnis daraus, wie sehr man dieser europakritischen Koalition mit ihren kostspieligen Plänen misstraut. Auch internationale Märkte reagieren nervös. Befürchtet wird, dass eine Abkehr vom Sparkurs durch unfinanzierbare Vorhaben wie Grundeinkommen oder Flat Tax das wirtschaftlich labile, hochverschuldete Land in die nächste Krise stürzen werde – und damit die gesamte Eurozone.

Hinzu kommt, dass sich Mattarella eine „politische“ Führung gewünscht hätte mit einem Vertreter der Fünf-Sterne-Bewegung an der Spitze. Immerhin vertritt die Bewegung 32 Prozent der Italiener, die am 4. März bei der Parlamentswahl abstimmt haben. Conte werde den Grillini als nützliche Marionette dienen, die für sie die unangenehmen Ratstreffen in Brüssel erledige, meinen Kritiker. Dass sich die beiden Parteien erst auf das Programm und erst zum Schluss auf den Regierungschef geeinigt haben, galt als Anzeichen dafür.

Der Ball liegt jetzt bei Mattarella: Der Staatspräsident muss den Premier nominieren, sowie Minister und Programm absegnen. Er kann auch Gesetze zur Revision ans Parlament zurückschicken, wenn sie seiner Meinung nach gegen die Verfassung verstoßen.

Mattarella hat bereits klar gemacht, dass er all seine Macht als Verfassungshüter nützen wird. Er pochte auf ein proeuropäisches Programm, das von Italien unterzeichnete, internationale Abkommen (inklusive der EU-Maastricht-Defizitregeln) respektiere.

Das Tauziehen um Conte könnte einen Vorgeschmack auf die Machtkämpfe der „dritten Republik“ in Spe geben. Bereits gestern wurde deutlich, wie angespannt die Stimmung zwischen den künftigen Regierungsparteien und dem Staatschef ist. „Der Präsident soll sich nicht gegen die Mehrheit der Italiener stellen, wir haben die Mehrheit“, bot der einflussreiche Fünf-Sterne-Abgeordnete Alessandro Di Battista Mattarella virtuell die Stirn und rief zum Aufstand auf. Di Battistas Vater, Vittorio, ebenfalls Fünf-Sterne-Mitglied, wurde noch deutlicher: „Wenn das Volk wütend wird, wird der Quirinalspalast zur Bastille“.

Und auch Komiker Beppe Grillo, Gründer der Bewegung, ließ diese Gelegenheit nicht aus, um wieder einmal die Revolution auszurufen: „Wir müssen nur dieser gewohnten Verleumdungskampagne standhalten. Die boshaften Tratsch-Check-Ups sind nicht zufällig genau in der Sekunde veröffentlicht worden, in der Contes Namen genannt wurde. Das ist die Kaste, die zerfällt.“

Macht des Präsidenten Italien ist eine parlamentarische Republik, wobei der Staatspräsident weitgehende Befugnisse besitzt: Er ernennt den Premier und auf dessen Vorschlag die Minister, die er ablehnen kann. Er ist bei der Nominierung des Regierungschefs an keine Vorgabe gebunden. Er kann das Parlament auflösen und Gesetze zurückweisen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.05.2018)