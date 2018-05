Auf der Insel der Populisten

Fußballer wollte er werden. Aber das hat nicht geklappt. Antonio Tavilla schaut verträumt in das halbvolle Glas, das vor ihm auf dem Tisch steht. In dieser kleinen Bar mitten in Catania, wo das Bier nur 2,50 Euro kostet. „Das Problem, das Italien hat, ist das gleiche, an dem auch der italienische Fußball krankt“, sagt er nach längerem Nachdenken. „Wir investieren nicht in die Kinder. Die Schulen, die Strukturen – alles hier ist alt und kaputt.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.05.2018)