Die Zickzackpolitik des Donald Trump

New York. Gegen Ende des Vorjahrs war Kim Jong-un für Donald Trump ein „kranker Hund“ und ein „kleiner Raketenmann“. Die Welt wähnte sich am Rand eines Atomkriegs. Dann entstand ein „wundervoller Dialog“, ehe der US-Präsident einen geplanten Gipfel absagte. Nun könnte das Treffen doch zum ursprünglichen Termin in Singapur stattfinden. Oder auch nicht. Da soll noch jemand durchblicken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.05.2018)