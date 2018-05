Wie Aufnahmeländer die Attraktivität für Flüchtlinge verringern

Wien/Berlin/Stockholm. Neujahr war eben eingeläutet, da unternahm Alexander Dobrindt zum Auftakt der CSU-Klausur in Koster Seeon am Chiemsee einen Vorstoß für eine härtere Asylpolitik. Bei der Bundestagswahl im September 2017 hatten die Christsozialen eine schwere Schleppe erlitten, und dies galt es bei den Landtagswahlen in Bayern im kommenden Oktober unter allen Umständen zu vermeiden. Mit einer breiten Initiative bis hin zu Markus Söders Kruzifix-Verordnung will die CSU der rechtspopulistischen AfD das Wasser abgraben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.05.2018)