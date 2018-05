Geheimdienst inszenierte Attentat: Russischer Journalist Babtschenko lebt

Knalleffekt in Kiew: Der russische Journalist Arkadi Babtschenko ist doch am Leben. Babtschenko hat sich bereiterklärt an einer Geheimoperation des ukrainischen Geheimdienstes mitzumachen, um die Organisatoren eines an ihm geplanten Mordes zu überführen. Die Operation sei zwei Monate lang geplant worden; er sei vor einem Monat über die Pläne des ukrainischen Geheimdienstes SBU informiert worden.

Offenbar war sein mutmaßlicher Mord von den Behörden inszeniert worden, um den Auftraggeber zu fassen. Laut SBU ging die Rechnung auf, denn ein Mann namens „G.“ wurde am Mittwoch verhaftet. Babtschenkos Ermordung am Dienstagabend war daher nur inszeniert – auch der vermeintliche Schütze dürfte ein Undercover-Agent gewesen sein. Ziel war die Erfassen des Organisatoren. Laut SBU war er von „russischen Geheimdiensten“ beauftragt. Der SBU legt G. die Planung der Ermordung von Babtschenko um eine Summe von 40.000 Dollar zur Last; 15.000 Dollar waren dem vemeintlichen Schützen vorab ausgezahlt worden. Der SBU erklärte, die Auftraggeber hätten auf eine Ermordung vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gedrängt.

Trauerkundgebung abgesagt

Nur wenige Menschen wussten von der Geheimoperation Bescheid, erklärte Wasil Hrytsak, Chef des ukrainischen Geheimdienstes. In Sozialen Medien waren noch gestern Bilder des vermeintlich Getöteten kursiert. Für heute, 19 Uhr, war eine Trauerkundgebung auf dem Maidan von Freunden und Kollegen des russischen Journalisten angesetzt. Voller Freude wurde sie nun abgesagt.

Am Dienstag hatte die Polizei erklärt, Babtschenko sei mit mehreren Schüssen in den Rücken ermordet worden. Der 41-Jährige ist ein Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie des russischen Vorgehens in der Ukraine und in Syrien. Er lebt in der ukrainischen Hauptstadt, nachdem er in seiner Heimat Drohungen erhalten hatte. In Kiew ist er für den krimtatarischen TV-Sender ATR tätig. Babtschenko ist im deutschsprachigen Raum auf für seine kritischen Bücher über den Tschetschenienkrieg bekannt, die im Verlag Rowohlt erschienen sind.

"Entschuldigung, für die Probleme, die ich bereitet habe"

Der totgeglaubte Babtschenko trat überraschend bei der Pressekonferenz auf, die der SBU um 17 Uhr Ortszeit in Kiew organisiert hatte. Dort wollte man neue Erkenntnisse präsentieren. Journalisten hatten sich massenhaft eingefunden, die Trauer unter den Kollegen über sein Ableben war groß.

Der angebliche Tatort – imago/ZUMA Press

Als Babtschenko schließlich den Raum betrat, ging ein Raunen durch die Menge. "Entschuldigung für alle Probleme, die ich bereitet habe", sagte Babtschenko bei der Pressekonferenz. "Entschuldigung an Olga, meine Frau, ich hatte keine anderen Optionen." Babtschenko erhielt Applaus von den umstehenden Journalisten.

Unter die Freude mischte sich auch verhaltene Kritik. So schrieb die ukrainische Journalistin Sevgil Musaiewa von der unabhängigen Onlinezeitung "Ukainskaja Prawda" etwa, dass man wohl kaum die wahren Auftraggeber finden werde. Sie könne sich kaum vorstellen, was seine Familie seit Dienstagabend durchgemacht habe. Musaiewa fügte an: "Ich bin froh, dass Arkadi am Leben ist."