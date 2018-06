Putin, zu Gast bei Freunden

Wien. Ganz so hat sich Rainer Seele den Österreich-Besuch von Wladimir Putin wohl nicht ausgemalt. Seit Langem mühte sich der deutsche OMV-General, den russischen Präsidenten zum 50-Jahr-Jubiläum der ersten österreichisch-russischen Gaslieferungen nach Wien zu lotsen. Am ersten Juni 1968 hat die Österreichische Mineralölverwaltung (heute OMV) als erster Konzern aus Westeuropa einen Energieliefervertrag mit der sowjetischen Sojusneftexport (heute Gazprom Export) geschlossen.

Seit einigen Wochen ist offiziell: Putin kommt tatsächlich, allerdings auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen – und erst einen Tag nach den offiziellen Feierlichkeiten des Ölkonzerns. Das OMV-Bankett am Montagabend in der Hofburg fand also ohne das russische Staatsoberhaupt stattfand.