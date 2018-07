Kim rühmt "epochalen Fortschritt" in US-Beziehungen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hat in einem persönlichen Brief an US-Präsident Donald Trump einen "epochalen Fortschritt" in den Beziehungen beider Länder konstatiert. In dem Schreiben, das Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter veröffentlichte, bezeichnet Kim sein Gipfeltreffen mit Trump im Juni in Singapur zudem als "Beginn einer bedeutsamen Reise".

Zu dem nordkoreanischen Atomprogramm, dessen kompletten Abbau Kim in Singapur zugesagt hatte, äußerte sich der Machthaber in dem Brief jedoch nicht.

(APA/AFP)