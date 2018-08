Der Kampf um die neue Weltordnung hat begonnen

Es war viel mehr als nur ein Spiel: Den Kopf auf den rechten Oberarm gelegt, ermattet, lag der 19-Jährige auf dem Tisch. Neben ihm ein Brett mit weißen und schwarzen Steinen. Der Chinese war gerade von einer Maschine besiegt worden. „Perfekt, ohne Emotionen“, nannte Ke Jian den Computer. „Gottgleich.“ Eine Maschine hatte einmal mehr bewiesen, wozu künstliche Intelligenz in der Lage ist. Weiqi oder Go galt lang als zu komplex für künstliche Intelligenz. Zum zweiten Mal hatte AlphaGo nun im Mai 2017 einen Weltmeister des mehr als zwei Jahrtausende alten Spiels besiegt.



Bei dem Duell prallten nicht nur Menschen und Maschine aufeinander. Sondern auch zwei Kulturen. AlphaGo, eine Erfindung des US-Konzerns Google. Und Weiqi, ein Inbegriff chinesischen strategischen Denkens. Während der junge Ke noch vor aller Welt den Tränen nahe war, hatten Chinas Politstrategen bereits einen Masterplan parat. Bis 2030 will Staats- und Parteichef Xi Jinping sein Land als weltweit führendes Innovationszentrum für künstliche Intelligenz (KI) etabliert und fünf Jahre früher, 2025, in einen Hightech-Produzenten verwandelt haben. „Made in China 2025“ lautet die Zauberformel. Einen Großteil der Ausrüstung für ihre technologische Revolution will die Volksrepublik dann selbst produzieren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.08.2018)