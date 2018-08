Warum kommen so viele Migranten aus Edo?

Lagos. Bei der dritten und letzten Station ihrer dreitägigen Afrika-Reise kommt Angela Merkel heute nach Nigeria, in das bevölkerungsreichste Land des Kontinents – und zu einer Hauptquelle der illegalen Migration nach Europa, die die deutsche Kanzlerin eindämmen will. Sie wird Geschichten hören wie jene, als in der Nacht zum 13. Juli 160Migranten auf dem Frachtflughafen von Lagos gelandet sind, die ihre Reise nach Europa in Libyen abgebrochen haben und in ihre nigerianische Heimat zurückgekehrt sind. Über die Hälfte von ihnen wurde am folgenden Tag mit Bussen 300 Kilometer weitergefahren, in einen der 36 Bundesstaaten: Edo im mittleren Süden des Landes. Von dort stammt die Mehrheit der nigerianischen Migranten. Der Krisenstab für Migration der Provinzregierung in Edo schätzt den Anteil auf 60 Prozent. Edo trägt den Spitznamen Herzschlag der Nation. Hier schlägt auch das Herz des Schmuggelnetzwerks.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)