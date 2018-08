In der Chemnitzer „Höhle des Löwen“

Wien/Chemnitz. Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage war die Stimmung am Donnerstagabend in Chemnitz aufgeladen. Die Fronten waren bezogen: Neuerlich hatte die rechte Bürgerbewegung Pro Chemnitz eine Demonstration angemeldet, erneut wollte die Zivilgesellschaft ein Zeichen gegen die Radikalisierung in ihrer Stadt setzen. Erstmals hatte die sächsische Polizei indessen die Unterstützung der Sicherheitskräfte aus den Nachbarstaaten Bayern und Thüringen sowie aus anderen deutschen Bundesländern angefordert, nachdem sie zuvor einen ziemlich überforderten Eindruck hinterlassen hatte. Die von der Öffentlichkeit zerzausten Ordnungskräfte schienen jedenfalls für alle Eventualitäten gewappnet.

Dies waren die Rahmenbedingungen für einen politischen Showdown im Freistaat, im ehemaligen Bezirk Karl-Marx-Stadt. Denn erstmals kam auch Michael Kretschmer, der Ministerpräsident Sachsens, in die aufgewühlte Stadt – und er wagte sich ausgerechnet in die „Höhle des Löwen“, ins Stadion des Chemnitzer FC, dessen ultrarechte Fangruppe Kaotic maßgeblich an der Eskalation der Ereignisse seit dem Tod des 35-jährigen Deutsch-Kubaners Daniel H. am vorigen Wochenende beteiligt war.

Mit Vorwürfen konfrontiert

Der Termin im Rahmen der Sachsengespräche, des Dialogs mit den Bürgern, war bereits lang vorher fixiert worden. Chemnitz war die elfte Station bei der Tour des 43-jährigen Regierungschefs – und die bisher weitaus brisanteste. Denn der CDU-Politiker, erst seit Dezember nach einer Schlappe der sächsischen Partei bei der Bundestagswahl und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich im Amt, musste sich zuletzt viel Kritik von links wie von rechts gefallen lassen. Aufgebrachte Bürger wollten ihn mit einer Vielzahl an Vorwürfen konfrontieren – unter anderem gaben sie ihm die Mitverantwortung dafür, dass die Sache derart aus dem Ruder lief.

Zunächst stellte sich Kretschmer, der Nachfolger von prägenden CDU-Ministerpräsidenten wie Kurt Biedenkopf oder Georg Milbradt, taub. Danach nahm er die Polizei in Schutz – und die Bewohner von Chemnitz. Sie dürften keineswegs unter Generalverdacht gestellt werden, erklärte er vor der abendlichen Gesprächsrunde im Fußballstadion an der Seite seines SPD-Stellvertreters Martin Dulig, der CDU-Minister für Inneres und Justiz sowie der Chemnitzer SPD-Oberbürgermeisterin. Kretschmer versprach auch Aufklärung über die Umstände der Veröffentlichung des Haftbefehls gegen einen der beiden mutmaßlichen Täter aus Syrien und dem Irak.

Nicht zuletzt richtete er sich gegen den rechten Mob: „Es ist widerlich, wie Rechtsextreme Stimmung machen und zur Gewalt aufrufen.“ Dies war auch eine unverhohlene Attacke gegen die AfD, die sich anschickt, bei den Landtagswahlen im kommenden Jahr der bis dato so dominanten CDU Konkurrenz zu machen. In Umfragen hält die AfD bei 25 Prozent. Kretschmer hat dabei auch eine persönliche Rechnung zu begleichen: Als Generalsekretär der Sachsen-CDU verlor er im Vorjahr sein Direktmandat in Görlitz gegen einen AfD-Kandidaten.

Die Chaostage in Chemnitz sind indes längst nicht zu Ende. Für Samstag organisieren die Rechtspopulisten von AfD und Pegida für ihre Sympathisanten einen Schweigemarsch für Daniel H. Und am Montagabend haben sich unter anderem die Toten Hosen zu einem „Konzert gegen rechts“ vor dem Karl-Marx-Monument angesagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.08.2018)