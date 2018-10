Frankreich: Der Absturz des Emmanuel Macron

Paris. So steil wie Präsident Emmanuel Macron ist noch keiner in den Umfragen abgestürzt, nicht einmal sein Vorgänger, François Hollande. Mehr als zwei Drittel der Befragten sind gegen ihn, weniger als 30 Prozent finden ihn als Präsidenten noch glaubwürdig. Natürlich sagt er selbst dazu, dass solche Umfragen in den Medien für ihn nicht mehr Bedeutung hätten als Schlechtwetterprognosen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.10.2018)