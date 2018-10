Spaniens geraubte Kinder: Arzt entgeht Haftstrafe

Rund 30.000 Babys wurden in Spanien während der Diktatur Francisco Francos (1936–1975) nach der Geburt ihren Müttern weggenommen und an regimetreue Familien zur Adoption übergeben. Spitäler, Ämter und die katholische Kirche waren an diesem Babyraub beteiligt. Auch in den ersten Jahren der spanischen Demokratie sind diese kriminellen Machenschaften zunächst weitergegangen.