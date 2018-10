Afghanistan: Wahlen im Land des endlosen Krieges

Kabuls berühmte Dar-ul-Aman-Straße ist überfüllt mit Plakaten. Unter den Bildern der zahllosen Frauen und Männer stehen meist einfallslose Wahlslogans, nicht selten mit Rechtschreib- und Grammatikfehlern. Bisweilen zieht das den Sinn der Aussagen ins Lächerliche.



2565 Afghanen wollen in das Parlament, das 250 Sitze hat, einziehen und treten zur Wahl am Samstag an. Immerhin 418 davon sind Frauen. Fast ein Drittel der Kandidaten sind aus der Hauptstadt, Kabul. Minderheiten wie Hindus und Sikhs sind ebenfalls vertreten, denn sowohl für sie als auch für Frauen und Nomaden gibt es eine Abgeordnetenquote.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.10.2018)