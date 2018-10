Südtirols Angst vor dem bösen Wolf

Wissend greift Robert Pfanzelter hinter sich in das Zigarettenregal und gibt die gewünschte Ware heraus. E-Commerce, Bezahlen per Smartphone und anderen digitalen Schnickschnack braucht hier kein Mensch. Der Einkauf beim Greißler scheint per Telepathie zu funktionieren. Auch das Bezahlen ist einfach: Pfanzelter schreibt die Waren und die Summe in das Notizbuch auf seinem Tresen und wünscht seinen Kunden noch einen schönen Tag. Er kennt sie alle mit Namen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.10.2018)