Warum Erdoğans Arm weit reicht

Etwa 300.000 türkeistämmige Menschen leben in Österreich, und immer wieder landet die Community in den Schlagzeilen – nicht nur zu Wahlzeiten. Das Verhältnis wird politisch von vielen Seiten instrumentalisiert; die Debatte ist emotional behaftet. Vor allem seit 2014 sind die Fronten verhärtet. Nicht nur feierten in diesem Jahr Österreich und die Türkei das 50-Jahr-Jubiläum des Gastarbeiterabkommens, sondern 2014 markierte auch den Beginn einer bilateralen Krise. Mehrere Ereignisse fielen da zusammen: Demonstrationen, umstrittene Fernsehauftritte, Debatten um geplante Imam-Schulen und vor allem der Auftritt des wahlkämpfenden Premiers Recep Tayyip Erdoğan in Wien. Das Jahr zeigte auf, welche Dynamiken und Allianzen sich in der Community gerade bildeten, und vor allem stellte sich einmal mehr die Frage, wie weit der Einfluss der türkischen Regierungspartei in die Diaspora reicht.



"Erdoğans Arm" Sein Einfluss in Österreich und die Folgen

Eine Frage, die nach dem Putschversuch 2016 erneut auftauchte, so auch während diverser AKP-Wahlkämpfe im Ausland, zuletzt in Sarajewo heuer im Frühling, wobei auch viele Anhänger aus Österreich teilnahmen. Der viel zitierte lange Arm Erdoğans – er ist da, und er reicht durchaus weit. Wie gelang es der AKP, derart erfolgreich zu sein? Eine Annäherung in fünf Thesen:

