Rückkehrer in Syrien von Regime getötet?

Beirut. Mindestens 20 kürzlich nach Syrien zurückgekehrte Flüchtlinge könnten dort von Regimekräften umgebracht worden sein. Das sagte der Flüchtlingsminister des Libanon, Mouein Merhibi, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Er bezieht sich dabei auf „Informationen von Verwandten der Zurückgekehrten“. Auch die oppositionsnahe syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtet, einige Flüchtlinge seien nach ihrer Ankunft in Syrien vom Geheimdienst verhaftet worden. In den vergangenen Monaten kehrten mehr als 1000 syrische Flüchtlinge aus dem Libanon nach Syrien zurück. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2018)