Zwölf Tote bei Schießerei in kalifornischer Bar

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein Mann Medienberichten zufolge das Feuer auf Gäste in einem Lokal eröffnet. Laut Polizeiangaben soll es mindestens zwölf Tote gegeben haben, darunter ist der Angreifer.

Der Vorfall begann am späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der "Borderline Bar & Grill", in der Stadt Thousand Oaks in Kalifornien nahe Los Angeles.

Am Abend gab es in dem beliebten Country-Lokal eine Veranstaltung für College-Studenten gegeben haben. Ein Zeuge sagte ABC zufolge, ein Schütze habe auf einen Wachmann geschossen und Rauchbomben geworfen. Dann habe er das Feuer auf die Menschen eröffnet. "Er hat einfach weiter geschossen", sagte der Zeuge. Der Schütze habe demnach ausgesehen, als komme er aus dem Nahen Osten. Der Zeuge beschrieb ihn als dunkel gekleidet, mit Bart und dunkler Kopfbedeckung. Ein anderer Zeuge sagte, er habe die Kassierin mit einer Handfeuerwaffe erschossen.

Zumindest ein Polizeibeamter wurde erschossen.

