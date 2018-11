Sagen sich die Schweizer vom Völkerrecht los?

Zürich. Es klingt paradox, wenn in der Schweiz, die mit routinemäßiger Gelassenheit viermal im Jahr abstimmt, eine Partei meint, sie müsse die direkte Demokratie mithilfe einer Volksinitiative zur Selbstbestimmung retten. Genau das beabsichtigt die Schweizer Volkspartei (SVP) mit ihrer Selbstbestimmungsinitiative (SBI) „Schweizer Recht statt fremde Richter“. Am Sonntag wird darüber abgestimmt, ob die Bundesverfassung Vorrang vor dem Völkerrecht haben soll. Demnach wären künftig völkerrechtliche Verpflichtungen an die Vorgaben der Bundesverfassung anzupassen, nötigenfalls auch zu kündigen – mit Ausnahme „zwingenden Völkerrechts“ wie etwas des Folterverbots. Und: Nur jene Bundesgesetze und völkerrechtlichen Verträge sollen maßgebend sein, die via Referendum genehmigt wurden. Als Vorteile sehen die Initianten eine höhere Rechtssicherheit und Rechtstransparenz aufgrund klarer Regeln.