Nancy Pelosi: Die mächtigste Frau Washingtons?

Die Demokraten haben die 78 Jahre alte Nancy Pelosi offiziell als Kandidatin für das einflussreiche Amt als Vorsitzende des US-Repräsentantenhaus nominiert. Bei einer parteiinternen Vorentscheidung am Mittwoch sicherte sich Pelosi die Unterstützung ihrer Fraktion, wie mehrere US-Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Einen anderen Kandidaten gab es nicht.

Die eigentliche Wahl im Repräsentantenhaus steht Anfang Jänner bevor, wenn die neu gewählte Kammer des US-Kongresses zu ihrer ersten Sitzung zusammenkommt. Das wird für Pelosi zur eigentlichen Bewährungsprobe.

Pelosi war bereits von 2007 bis 2011 schon einmal Vorsitzende des Repräsentantenhauses - als erste Frau in der Geschichte des Landes. Es ist nach dem US-Präsidenten und dessen Vize das dritthöchste politische Amt in den USA. In den vergangenen Wochen hatten sich einige demokratische Abgeordnete gegen eine erneute Kandidatur Pelosis ausgesprochen und gefordert, sie solle nach mehr als 30 Jahren im Kongress und 16 Jahren an der Spitze ihrer Fraktion Platz machen für jemand Jüngeren. Pelosi stimmte einige Kritiker aber um und wehrte eine größere Revolte so erfolgreich ab.

Bei der Wahl im Jänner kann sich Pelosi nur wenige Gegenstimmen aus den eigenen Reihen erlauben. Sie braucht 218 Stimmen, die Demokraten haben nach derzeitigem Stand eine künftige Mehrheit von 234 Sitzen in der Kammer. Es könnten womöglich noch 235 Sitze werden, denn das Rennen für einen Sitz ist noch unentschieden. Die Amerikaner hatten das Repräsentantenhaus Anfang November neu gewählt.

