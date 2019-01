Der verbissene Revolutionär

Buenos Aires/ Caracas. Alles erinnert an ein Begräbnis im engsten Familienkreis: Wenn Nicolás Maduro am Donnerstag zum zweiten Mal die Amtsschärpe der bolivianischen Republik Venezuela übergestreift bekommt, werden nur dessen engste Weggefährten anwesend sein: Boliviens Präsident Evo Morales, Kubas Staatsratspräsident Miguel Diáz-Canel, Nicaraguas Autokrat Daniel Ortega sowie einige Führer von karibischen Inselrepubliken, deren Gemeinwesen auf verbilligte Öllieferungen aus Venezuela angewiesen sind. Das seit Dezember linksregierte Mexiko meldete zweitrangige Vertreter an, ebenso Uruguay.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)