Wie Putin das geopolitische Vakuum nützt

Moskau. Einmal im Jahr muss der Chef ran. Maria Sacharowa, die schrille Stimme des Moskauer Außenministeriums, die für gewöhnlich die wöchentlichen Briefings für Journalisten leitet, darf an diesem Tag nur die Fragen entgegennehmen. Schwer auszumachen, ob Außenminister Sergej Lawrow seinen Auftritt vor dem Moskauer Pressekorps genießt oder genervt ist – bei seiner Jahrespressekonferenz strahlt er knapp zweieinhalb Stunden lang jene Sprödheit aus, die man von ihm gewohnt ist.



Hitzige rhetorische Rundumschläge erlaubte sich Lawrow gestern keine, sondern eher kalkulierte Sticheleien – vor allem gegen die USA, Moskaus liebsten Feind.



Russland beansprucht im internationalen System wieder eine Führungsrolle. 2018 war ein Jahr, in dem es Moskau gelang, diesen Anspruch in Teilen in die Tat umzusetzen. Beispiel Naher Osten: Mit der Türkei sind die Beziehungen wieder voll hergestellt, der Iran ist ein enger Verbündeter, und in Syrien sitzt Moskau stets mit am Verhandlungstisch – von der Verfassungsfrage angefangen bis hin zum Schicksal der Kurden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)