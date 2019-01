Südtirol: Warum Salvini in Bozen mitregiert

Bozen/Wien. Gut möglich, dass Sebastian Kurz in den vergangenen Wochen ungewöhnlich viele Anrufe von italienischen Nummern erhalten hat. Der österreichische Bundeskanzler ist nicht nur Teil der Schutzmacht Südtirols. Sondern als ÖVP-Chef auch so etwas wie der inoffizielle Schirmherr der neuen Bozener Regierung: Dass die Koalition von Landeshauptmann Arno Kompatscher von der Südtiroler Volkspartei (SVP) mit zwei Vertretern der rechten, EU-feindlichen Lega am Freitag vom Landtag abgesegnet wurde, hängt indirekt auch mit dem Wiener Kabinett zusammen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.01.2019)