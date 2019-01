Warum James Cook Australien nach 250 Jahren spaltet

Sydney. 250 Jahre ist es im kommenden Jahr her, dass der britische Seefahrer und Abenteurer James Cook mit seinem Schiff Endeavour in Australien landete. Am 28. April 1770 betrat er eine Bucht an der Ostküste, die er aufgrund der Pflanzenvielfalt Botany Bay nannte (heute liegt die Bucht im Stadtgebiet Sydneys), und beanspruchte im Namen der britischen Krone das Land.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.01.2019)