Spanien: Katalonien stürzt Regierung in Krise

Madrid/Wien. Das sich erneut zuspitzende Katalonien-Drama droht das labile politische Gleichgewicht in Spanien aus den Fugen geraten zu lassen: Wie aufgeladen die Stimmung ist, wurde am Tag eins des Mammut-Prozesses gegen zwölf Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung deutlich. Hunderte Polizisten bewachten am Dienstag das Oberste Gericht in Madrid, vor dem aufgebrachte Demonstranten protestierten. Die einen schwenkten katalanische Flaggen und skandierten „Freiheit für die politischen Gefangenen“. Andere, mit spanischen Fahnen in den Händen, konterten wütend mit: „Putschisten, Verschwörer!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.02.2019)