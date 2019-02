Trump kündigt Nationalen Notstand zur Mauer-Finanzierung an

US-Präsident Donald Trump hat im Zusammenhang mit der Situation an der Grenze zu Mexiko angekündigt, in Kürze den Nationalen Notstand auszurufen. Damit kann Trump nach Angaben des Weißen Hauses vom Freitag auf Finanzmittel in Höhe von insgesamt rund acht Milliarden Dollar zurückgreifen, von denen er große Teile für den Bau einer Grenzbefestigung verwenden kann. Der Kongress hat ihm bisher das Geld dafür verweigert.

Es ist allerdings umstritten, ob das Vorgehen rechtlich möglich ist. Die Demokraten haben eine solche Maßnahme im Vorfeld gesetzeswidrig genannt. Trump deutete auch an, dass er juristische Einsprüche gegen seine Maßnahme erwarte, die zu einem langen prozessualen hin und her führen könnten. Aber man werde das ausfechten und Recht behalten.

Trump begründete den Mauerbau und Notstand erneut mit einer "Invasion" von Drogenschmugglern, Menschenschmugglern und kriminellen Banden. Er kritisierte, die Demokraten behaupteten, die meisten Drogen kämen durch reguläre Grenzübergänge ins Land. "Das ist eine Lüge." Trump fügte hinzu: "Sie sagen, dass Mauern nicht funktionieren. Mauern funktionieren zu hundert Prozent." Er kündigte an, die Notstandserklärung noch heute Freitag zu unterzeichnen.

Trump sagte mit Blick auf die Kritik an der angekündigten Notstandserklärung, vor ihm hätten zahlreiche andere Präsidenten solche Erklärungen unterzeichnet. "Sie unterzeichnen sie, niemanden kümmert es." Die Notstandserklärung "eine großartige Sache".

(AFP)