Österreich nimmt IS-Frau zurück

Wien. Es war einer dieser Tweets aus dem Weißen Haus, die Europas Staatskanzleien in Aufruhr versetzen. „Die USA fordern Großbritannien, Frankreich, Deutschland und die anderen europäischen Verbündeten auf, mehr als 800 IS-Kämpfer, die wir in Syrien gefangen haben, zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen“, ließ US-Präsident Donald Trump die Welt per Twitter wissen – und fügte dann noch eine kleine Drohung hinzu: „Die Alternative wäre nicht gut: Wir wären gezwungen, sie sonst freizulassen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2019)