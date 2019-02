Als Maestoso Blanca vor dem Weißen Haus Pirouetten drehte

Wien. Welches Gastgeschenk Sebastian Kurz dem US-Präsidenten mitbringen wird, blieb zunächst Geheimnis. Ein „Mitbringsel“ aus Wien überstrahlte bisher ohnehin alle österreichischen Besuche im Weißen Haus von Leopold Figl anno 1952 bis Wolfgang Schüssel mehr als 50 Jahre später: Thomas Klestil, damals Botschafter in Washington und angeblich Tennispartner von Vizepräsident George Bush sen., fädelte zusammen mit der Reagan-Mitarbeiterin – und späteren US-Botschafterin in Wien – Helene von Damm die legendäre Visite Rudolf Sallingers im November 1982 in Washington ein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2019)