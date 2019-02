USA/Nordkorea: Trump, Kim und die Bombe, Teil 2

Tokio/Hanoi. Kim kann kommen. Die vietnamesischen Behörden haben den Bahnhof Dong Dang an der Grenze zu China abgeriegelt. Am Dienstag kam der grüne, kugelsichere Zug, in dem der nordkoreanische Machthaber am Samstag aus Pjöngjang aufgebrochen ist, an.



Die restlichen 170 Kilometer fuhr Kim Jong-un dann in einem Auto nach Hanoi. Zweieinhalb Stunden nach der Ankunft in der Grenzstadt traf der Autokonvoi am Melia Hotel in der Hauptstadt sein, wo ein starkes Aufgebot von Sicherheitskräften die Straßen abriegelte. Bei der Ankunft an Vietnams Grenze wurden Kim und seine Delegation am Bahnhof von dem mächtigen vietnamesischen Propaganda-Chef und Politbüromitglied Von Van-thuong empfangen. Freundlich winkte Kim in die Kameras und bestieg seine verlängerte Mercedes-Limousine. Zwölf großgewachsene nordkoreanische Leibwächter liefen zunächst neben dem Wagen, als er anrollte, und sprangen dann in dahinter fahrende Jeeps.



Am Mittwoch und Donnerstag soll der nordkoreanische Machthaber in Hanoi mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen. Es ist ihr zweiter Gipfel nach Singapur. Diesmal wollen sie wenigstens einen kleinen symbolischen Erfolg nach Hause bringen. Doch das wird schwierig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)