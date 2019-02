Wie Nordkorea Donald Trump über den Tisch ziehen will

Wien. Ein US-Spitzenmilitär nach dem anderen trat zuletzt an die Öffentlichkeit, um zu verkünden: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Nordkorea tatsächlich eines Tages auf seine Nuklearwaffen verzichten wird. Denn, so erläuterte US-Geheimdienstdirektor Dan Coats am 29. Jänner vor einem Senatsausschuss: Die kommunistische Führung in Pjöngjang erachte Atomwaffen als Überlebenspolizze, es werde deshalb weder auf diese Waffen noch auf ihre Produktionsanlagen verzichten. Aber auch unabhängige Forschungseinrichtungen, die sich intensiv mit Nordkorea auseinander gesetzt haben, legten für die USA alarmierende Fakten auf den Tisch.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.02.2019)