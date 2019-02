Kim und Trump beenden Gipfel ohne Einigung

Der Gipfel in Hanoi zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ging ohne eine Vereinbarung zwischen den beiden Staatschefs zu Ende: Es wäre nicht angemessen gewesen, ein Abkommen zu unterzeichnen, sagte Donald Trump bei einer Pressekonferenz am Ende des voreilig abgebrochenen Gipfels am Donnerstag. "Ich mache es lieber richtig als schnell." Man müsse immer bereit sein, auch aufzustehen und zu gehen.

Kim habe sich zwar bereit erklärt, den Atomreaktor Yongbyon abzubauen, allerdings nur wenn die USA die Sanktionen komplett aufheben. Andere Einrichtungen zur Herstellung von Nuklearwaffen und andere Waffensysteme wären in der Vereinbarung nicht inbegriffen gewesen. "Das konnten wir nicht ... wir mussten weggehen", sagte der US-Präsident.

Kim habe aber zugesagt, die Atomwaffentests nicht wieder aufzunehmen. Langfristig müsse sich Pjöngjang bereit zeigen, seine Atomwaffen aufzugeben, meinte der US-Präsident. Eine Verschärfung der Sanktionen schloss Trump - im Wohle der nordkoreanischen Bevölkerung - aus.

Frostige Stimmung

Trotz des ergebnislosen Treffens beteuerte Trump: Man habe eine "sehr produktive Zeit" gehabt, man sei nicht im schlechten auseinander gegangen. Die Beziehung zwischen ihm und Kim sei "sehr stark". Wie geht es nun weiter? Auf einen weiteren Gipfel haben sich Trump und Kim vorerst nicht verständigt. Doch schloss Trump ein persönliches Treffen nicht aus.

Die Gespräche der beiden Politiker am Donnerstag hatten hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Die Stimmung war als frostig beschrieben worden. Eher lustlos schauten Trump und Kim beim Fototermin in die Kameras, ihre Mienen fast versteinert. Ganz anders als vor acht Monaten in Singapur demonstrierten beide Protagonisten weder Smalltalk noch freundliche Gesten.

Kim und Trump am Verhandlungstisch. – (c) Reuters

(red.)