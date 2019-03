Chinas Präsident Xi Jinping auf italienischer Shoppingtour

Rom. Mit der italienischen Regierung gibt es Ärger. Wieder einmal. Erst vor wenigen Tagen hat man in Rom den Streit über die geplante Schnellzugstrecke zwischen Lyon und Turin auf Eis gelegt – schon kommt eine neue Krise um die Ecke. Diesmal liegen nicht die beiden Vizepremiers, Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung und Lega-Chef Matteo Salvini, im Clinch miteinander. Diesmal droht Italien, es sich mit den wichtigsten internationalen Partnern zu verscherzen.



Beim Besuch von Chinas Staatschef, Xi Jinping, in Rom wollen China und Italien am Samstag ein Memorandum unterzeichnen. So weit, so unspektakulär, ginge es nicht um das Megaprojekt „Neue Seidenstraße“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2019)