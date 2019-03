Ich sah die Hölle des IS

Es war ein großer Moment, als am Samstag in der Stadt Baghuz am Euphrat die Flagge des Islamischen Staates (IS) vom Mast geholt wurde. Es war das letzte schwarze Banner der Jihadisten, das Herrschaft über ein Territorium signalisierte. Vor fünf Jahren kontrollierte der IS noch ein Gebiet so groß wie Österreich mit rund acht Millionen Menschen. Nun ist das „Kalifat“ Makulatur und seine Armee vernichtet. Es war eine Spur unsäglicher Grausamkeit, die der IS in Syrien und im Irak hinterließ und der ich als Reporter über all die Jahre gefolgt bin. Angeblich wollten die Jihadisten ein islamistisches Paradies errichten. Stattdessen brachten sie die Hölle über die Menschen der Region. Ich habe die Massengräber gesehen, in denen der IS seine Opfer verscharrte, die zerstörten Städte und Dörfer, den Schrecken der Flüchtlinge, die buchstäblich im allerletzten Moment dem IS noch entkommen konnten. Ich habe die Männer gesehen, denen die Hand abgehackt wurde, die Trauer und Tränen der von den Extremisten vergewaltigten Frauen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2019)