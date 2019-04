Exit Polls: Komiker Selenskij wird neuer Präsident der Ukraine

Die Ukrainer haben entschieden: Wolodymyr Selenskij ist das neue Staatsoberhaupt des osteuropäischen Landes. Nachwahlbefragungen zufolge stimmten 73 Prozent für den Polit-Neuling. Amtsinhaber Petro Poroschenko kam demnach auf 25 Prozent der Stimmen. Die Auszählung der Wahlkarten begann nach Schließung der Wahllokale um 20 Uhr Ortszeit. Mit ersten Ergebnissen wird am späten Abend gerechnet. Wahlberechtigt waren 30 Millionen Ukrainer.

Im Pressezentrum Selenskijs brachen die Unterstützer kurz nach 20 Uhr in Jubel aus, Konfettis wurden verstreut. Der Medienandrang war enorm: Rund 500 Journalisten drängten sich um die Bühne. Selenskij erschien kurz auf der Bühne und dankte seinen Unterstützern und seiner Ehefrau. „Ich danke meinen Wählern und auch denen, die nicht für mich gestimmt haben", sagt Selenskij. „An alle Bürger der postsowjetischen Länder. Schaut her. Alles ist möglich.“ Dann verschwand er. Journalistenfragen beantwortete er keine.

Poroschenko gestand Niederlage ein

Poroschenko gestand kurz nach 20 Uhr seine Niederlage ein. In einer emotionalen, aber gefassten Rede fasste er seine Errungenschaften zusammen und kündigte an, mit seinem Team weiter für westliche Werte kämpfen zu wollen. „Wir werden den Kurs unseres Landes in Richtung Nato und EU verteidigen", sagte Poroschenko, neben dem seine Frau Marina stand. „Wir werden die Sicherheit der Ukraine und die jedes einzelnen Staatsbürgers verteidigen.“

Dann dankte er seinem Team. Er kündigte an, weiter politisch tätig sein zu wollen, „damit die Stimmen nicht umsonst waren". In seinem Pressezentrum war es bei weitem nicht so gedränkt wie bei Selenskij. Seine Anhänger applaudierten mehrmals während seiner Ansprache. „Ich werde für die Ukraine beten", sagte der amtierende Präsident. Er erwähnte die Parlamentswahl im Herbst. Poroschenko könnte sich bei der Entscheidung als Oppositionsführer positionieren.

Mehr Party als Polit-Veranstaltung

Selenskij erhielt in allen Landesteilen mehr als die Hälfte der Stimmen. Seine Unterstützung war laut Exit Polls vor allem im Osten (88 Prozent Zustimmung) und Süden (85 Prozent Zustimmung) des Landes hoch. Auch in den westlichen Regionen erhielt er mehr Stimmen als der Amtsinhaber Poroschenko: 57 Prozent wählten demzufolge Selenskij, 41 Prozent für Poroschenko.

Wie schon in der ersten Wahlrunde hatte im Hauptquartier des Herausforderers tagsüber eine gelöste Stimmung geherrscht: Journalisten vertrieben sich an Pingpongtischen und beim Tischfußball die Zeit. Ein DJ legte Clubmusik auf. Auf vielen Bildschirmen flackerte die Wahlwerbung Selenskijs. Die Atmosphäre erinnerte mehr an eine Party als an eine Polit-Veranstaltung.