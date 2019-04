Warum Kim nach Wladiwostok gereist ist

Moskau. Bevor Kim Jong-un seinen gepanzerten Zug verließ, hatten Helfer mit Tüchern hektisch von außen Griffe und die Tür gereinigt, durch die wenige Minuten später der nordkoreanische Autokrat russischen Boden betreten würde. In schwarzem Mantel und mit schwarzem Hut auf dem Kopf wurde er von den russischen Gastgebern in Empfang genommen. Nach dem Abspielen der russischen und nordkoreanischen Nationalhymnen verließ Kim den Platz in einer Limousine – begleitet von den beschwingten „Katjuscha“-Klängen des Militärorchesters. Bei seiner Ankunft in Wladiwostok am Mittwoch wirkte der Despot demonstrativ gelöst, lachte und scherzte.



Schon vor seinem Eintreffen hatte er dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, Rosen gestreut: „Ich habe viele gute Dinge über Ihr Land gehört und will es schon lang besuchen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.04.2019)