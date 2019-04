Mehrere Tote bei Angriff auf Kirche in Burkina Faso

Beim Angriff auf eine protestantische Kirche in Burkina Faso sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Auch der Pfarrer sei unter den Todesopfern, hieß es am Montag aus Sicherheitskreisen.

Der Angriff ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntag in Silgadji rund 60 Kilometer von der Stadt Djibo entfernt im Norden des Landes. Vier Gläubige und der Pfarrer seien von Unbekannten getötet worden, hieß es. Mindestens zwei weitere Menschen würden vermisst.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist diese Woche in das westafrikanische Land. Sie tritt am Mittwoch eine dreitägige Reise in die Staaten Burkina Faso, Mali und Niger an, in denen islamistische Gruppen immer wieder Angriffe und Anschläge verüben. In Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou wird Merkel bilaterale Gespräche mit Präsident Roch Marc Kaboré führen. Im Anschluss ist ein Treffen mit den Staatspräsidenten der Anti-Terror-Allianz G-5 geplant, zu der sich Burkina Faso und vier andere Sahelstaaten zusammengeschlossen haben.

Die G-5-Staaten haben eine gemeinsame Truppe zum Kampf gegen Jihadisten gebildet. Bei einem Besuch Kaborés in Berlin im Februar hatten Deutschland und Burkina Faso eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus vereinbart. Merkel sagte damals eine Stärkung der deutschen Beratertätigkeit für die dortigen Sicherheitskräfte zu.

"Keine Pause“ der Christenverfolgung

Das internationale katholische Hilfswerk "Kirche in Not" sah nach den Anschlägen auf Sri Lanka die weltweite Christenverfolgung auf einem neuen Höhepunkt. "2019 ist schon jetzt eines der blutigsten Jahre für Christen", erklärte der geschäftsführende "Kirche in Not"-Präsident Thomas Heine-Geldern am Freitag laut Kathpress in Wien. Die Christenverfolgung kenne "keine Grenzen" und "keine Pause".

Extremistischer Islamismus, übersteigerter Nationalismus und autoritäre Ideologien macht auch der von "Kirche in Not" im November 2018 vorgestellte aktuelle "Religious Freedom Report" zu weltweiten Religionsfreiheit als Haupttriebfedern der Verfolgung von Christen und anderen religiösen Minderheiten aus. Aktuell sei dies unter anderem in afrikanischen Staaten wie Burkina Faso, Niger und Benin zu beobachten. Dort nehme die Feindseligkeit auf Missionsstationen, Priester und Ordensschwestern "dramatisch" zu. "Die Menschen haben immer mehr Angst", hielt der Hilfswerk-Chef fest.

(APA/AFP)