EU-Wahl: Orbán und Salvini schmieden Allianz

Budapest. Klarer denn je schälen sich die Konturen einer breiten Kooperation des rechten Lagers in der EU nach den Europawahlen am 26. Mai ab. Ein deutlicher Ausdruck davon war am Donnerstag der Besuch von Matteo Salvini in Budapest. Schon am Montag kommt auch FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der mit Salvini zusammen künftig eine neue Parteienfamilie im EU-Parlament bilden möchte.

Wo Orbáns Regierungspartei Fidesz im neuen Europaparlament sitzen wird, ist Gegenstand reger Spekulation. Fidesz ist Mitglied der christdemokratischen Parteienfamilie Europäische Volkspartei (EVP), ihre Mitgliedschaft dort ist „suspendiert“. Orbán selbst hat gesagt, dass er im Falle einer künftigen Kooperation der EVP mit Mitte-links-Parteien einen Verbleib in der EVP nicht vertreten könne.

Salvini kam formal in seiner Funktion als Italiens Innenminister, um sich über Ungarns Grenzzaun zu informieren. Die eigentliche Bedeutung des Besuchs lag aber in Salvinis Eigenschaft als Chef der rechten italienischen Lega-Partei. Orbán wirbt um ihn als neuen Wortführer der europäischen Rechten. In einem Interview mit der Zeitung „La Stampa“ nannte er Salvini kurz vor dessen Besuch „den wichtigsten Mann in Europa“. Salvini seinerseits sagte über Orbán: „Er ist ein Fixpunkt in Europa.“

Gegenseitiges Schulterklopfen

Bei so viel gegenseitigem Schulterklopfen sollte man meinen, die beiden Männer planten ein enges politisches Zusammengehen. Salvini gründete am 8. April eine neue, rechte europäische Parteienfamilie: Europäische Allianz der Völker und Nationen. Gründungsmitglieder: die FPÖ, die deutsche AfD, Marine Le Pens Rassemblement National aus Frankreich, die Wahren Finnen und die dänische Volkspartei. Warum nicht auch Fidesz?

Schon vor Salvinis Ungarn-Reise hatte ein intensiver Austausch zwischen Lega und Fidesz eingesetzt. Nachdem die Fidesz-Mitgliedschaft in der EVP suspendiert worden war, reisten zwei von Orbáns engsten Vertrauten nach Italien: Fidesz-Vizepräsidentin Katalin Novák und Parlamentspräsident László Kövér, einer der engsten Weggefährten Orbáns.

Im Interview mit „La Stampa“ sprach Orbán gar schon von einem „Pakt“ und sagte: „Die EVP schickt sich an, politischen Selbstmord zu begehen.“ Dann nämlich, wenn sie bei Linken und Liberalen um Mehrheitsbeschaffung bettle, statt sich scharf abzugrenzen und Brücken zum rechten Lager zu bauen.

Kommt also Orbáns endgültiger Bruch mit der EVP? Der Ungar hätte es lieber umgekehrt. Er sähe sowohl Salvini als auch Strache gern in der EVP. Ágoston Mráz vom regierungsnahen Thinktank Nézöpont sagt, Orbán wolle „auf jeden Fall ein europäisches christdemokratisches Bündnis formen – ob in der EVP oder außerhalb“. Salvini soll für solche Gedanken offen sein, EVP-Chef Joseph Daul aber nicht. Der soll gesagt haben: „Ohne mich.“

Orbán reist zu Trump

Daul soll in den Debatten um einen Ausschluss der Fidesz aus der EVP wiederholt mit Rücktritt gedroht haben, wenn Orbán nicht diszipliniert werde. Auch mit EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) dürfte eine Rechtswende kaum zu machen sein. Was also, wenn die EVP weiter keine Brücken zu den neuen Rechtsparteien bauen will? Dazu Orbán: Dann gebe es kein Bleiben für ihn, aber er bitte die Bürger um „Geduld“ bis zu seiner Entscheidung.

Orbán wird derweil am 13. Mai erstmals mit US-Präsident Donald Trump in Washington zusammentreffen, zu einem „Arbeitstreffen“. Vermutlich wird er dabei umfangreiche Rüstungskäufe in den USA verkünden. Es ist ein Durchbruch für Ungarns Premier: Seit seinem Amtsantritt 2010 wollte ihn kein US-Präsident empfangen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.05.2019)