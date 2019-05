Während die Außenwelt über die Hintergründe des gescheiterten Umsturzversuchs am 30. April spekuliert, hat Venezuelas Justiz die Aufarbeitung begonnen. Generalstaatsanwalt Tarek William Saab stellte 18 Haftbefehle aus. Der höchstrangige inkriminierte Militär ist ein Oberstleutnant, der bekannteste Zivilist ist der am Dienstagmorgen aus seinem Hausarrest befreite Oppositionsführer Leopoldo López, seit Dienstagabend in Spaniens Botschaft geflüchtet.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2019)

Zum „Das Wichtigste des Tages“-Newsletter anmelden Alles was Sie heute wissen müssen: Neben Breaking News erhalten Sie die wichtigsten Themen und Analysen des Tages zusammgefasst in ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft