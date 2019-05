Trump plaudert Details zu Exekution von Kims Onkel aus

Im Nordkorea-Konflikt fallen nun scheinbar endgültig alle politischen und moralischen Hemmschwellen. Offenbar aus Wut über die jüngsten Raketenprovokationen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un hat US-Präsident Donald Trump am Wochenende der „Washington Post“ brisante Informationen aus seinen bisherigen beiden Treffen mit dem Diktator in Singapur und Hanoi gesteckt. Trump behauptet demnach, dass Kim erzählt habe, er habe seinen damals 67-jährigen Onkel und Widersacher Jang Song-thaek 2013 nicht nur öffentlich hinrichten, sondern dessen Kopf auch noch als Trophäe in einer Leichenschau präsentieren lassen.

