Sudan: Die ehrgeizigen Pläne des Schlächters von Darfur

Tunis/Khartum. Er ist skrupellos und brutal, seine 50.000 Männer sind ihm blind ergeben – Mohammed Hamdan Dagalo (46) ist derzeit der wohl mächtigste Mann im Sudan. Seine Paramilitärs richteten zu Wochenbeginn in Khartum unter den Pro-Demokratie-Demonstranten ein Blutbad an, während reguläre Soldaten meist ungerührt zuschauten. Mindestens 100 Menschen starben im Kugelhagel, Hunderte wurden verletzt. Die Sitzblockaden in Khartum hatten maßgeblich zum politischen Ende von Langzeitmachthaber Omar al-Bashir beigetragen, der im April von Militärs gestürzt worden war.

